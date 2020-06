Suisse/MAROC

Bloquée à cause du Covid-19 et du refus d’embarquer son chien

Une Genevoise est empêchée de rentrer dans son pays depuis mars. Une des raisons surprend…

«Je suis toujours coincée à Marrakech. J’ai préféré y rester avec ma chienne, car elle est d’une race émotive. Elle aura 7 ans le 18 août et m’aide énormément dans des moments difficiles avec ma maladie auto-immune. La laisser au Maroc quand je vois comment ils traitent les animaux? Non merci.» Au téléphone, Daniele semble fatiguée et en colère. Cette Genevoise en vacances au Maroc avec son bichon frisé avait son billet de retour pour le 19 mars. Mais le vol a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Et ses tentatives de revenir en Suisse avec la compagnie Swiss le 1er avril, le 18 mai, puis le 1er juin n’ont pas pu aboutir. «Entre-temps, j’ai appelé l’Ambassade suisse à Rabat pour un rapatriement payant. Mais quand j’ai annoncé que j’avais ma chienne, on m’a dit de la laisser au Maroc: pas d’animaux sur les vols de rapatriement. Et on m’a raccroché au nez», déclare Daniele.