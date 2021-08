Winterthour (ZH) : Bloquée dans la porte d’un train à cause de son sac à main

La semaine dernière, le sac à main d’une Schaffhousoise est resté coincé entre deux portes d’un train pendant une dizaine de minutes.

«Je ne pouvais plus ouvrir la porte de l'intérieur», a témoigné la Schaffhousoise. Le train est parti et ne s'est arrêté qu'à l'arrêt suivant. Elle aura attendu 8 minutes avant que les portes ne s’ouvrent à nouveau. «Heureusement, ce n'était que le sac et pas mon bras», a-t-elle réagi, soulagée.