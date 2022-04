Lausanne - Bloquer l’autoroute, la nouvelle arme des militants du climat

1 / 20 Vers 7h45, le 11 avril 2022, quelques militants de Renovate Switzerland ont bloqué une autoroute à Lausanne pour demander un changement de politique énergétique en Suisse. 20min/Sébastien Anex La poignée de militants est arrivée en métro à la Bourdonnette. 20min/Sébastien Anex lls se sont ensuite précipités sur l'autoroute en profitant du rythme ralenti du trafic, sous les yeux de deux policiers. 20min/Sébastien Anex

Slalomer entre les agents de police dans un fourré. S’immiscer entre les voitures déjà quasiment arrêtées par les bouchons, équipé d’un gilet orange. Se coucher sur l’autoroute à l’heure de pointe un lundi matin. Répondre à une foule de médias. Les huit militants climatiques qui ont agi à Lausanne ce 11 avril n’avaient pas froid aux yeux. Pour alerter sur l’urgence climatique et exiger du Conseil fédéral des mesures urgentes, ils ont bloqué illégalement la sortie Maladière de l’A1 durant près d’une demi-heure avant d’être emportés par les huit patrouilles de gendarmes rapidement déployées sur place. «Pas de résistance ni de blessés», rassure Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la Police cantonale, qui précise que les activistes «ont arrêté le trafic déjà immobilisé». Six personnes ont été interpellées et seront dénoncées au Ministère public, notamment pour entrave à la circulation. Ce dernier décidera de la suite à mener du point de vue judiciaire.

Le collectif Renovate Switzerland a présenté une exigence très concrète. Faisant référence au dernier rapport du GIEC, qui indique que le temps presse pour parvenir à rester sous les 1,5° de réchauffement global, il en appelle au Conseil fédéral pour lancer un grand plan d’assainissement énergétique des bâtiments en Suisse d’ici 2040. «L’Office fédéral de l’énergie constate lui-même qu’un million de foyers nécessitent une rénovation d’urgence; et pourtant, au rythme actuel, il faudrait 100 ans pour rénover l’ensemble du parc immobilier», analyse la scientifique Julia Steinberger, co-autrice du rapport du GIEC, qui a apporté son soutien à l’action.

Aujourd’hui, plusieurs programmes d’assainissements sont déjà en cours ou en passe d’être mis en place, par exemple dans les cantons de Vaud, Genève ou encore du Valais, mais ils sont souvent peu contraignants. Renovate Switzerland demande que les subventions dédiées à la rénovation soient quintuplées pour passer à 1 milliard par an, et la formation de travailleurs dans le secteur de la construction pour mener à bien ce plan d’assainissement.

Peu d’impact réel, mais un jeu médiatique

Pour les automobilistes sur place, difficile de faire le lien entre ces revendications et l’obstacle qui les a empêchés d’aller au travail. «Je comprends leurs idées, je suis même d’accord, réagit un motard arrêté quelques mètres avant le blocus. Mais je ne suis pas sûr que c’était la bonne façon de faire…» «La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres», répond un second. «On est désolés de la gène occasionnée, mais il y a urgence, il s’agit de notre avenir à tous», explique Léa, une des activiste. Le blocage n’a toutefois eu qu’un impact que très limité sur le trafic: il a été installé juste après la sortie de la Bourdonnette, permettant ainsi au flux de voitures de s’écouler par là, et ne sont restés qu’une vingtaine de minutes sans s’attacher ni installer de matériel, excepté une banderole.

L’intérêt de l’action était donc surtout médiatique, avec la présence de l’essentiel de la presse romande, permettant la création d’images choc ainsi que le début d’une probable nouvelle saga judiciaire. Les militants espèrent d’ailleurs que le thème de l’assainissement énergétique soit bien accueilli par la population puisqu’en plus de permettre de réduire les émissions de CO₂, cette méthode permet d’économiser en frais de chauffage et de réduire la dépendance par exemple au gaz, un thème d’actualité en raison des complications géopolitiques en Ukraine et en Russie.

D’autres coups similaires sont prévus ces prochaines semaines dans le reste de la Suisse par le collectif Renovate Switzerland, «jusqu’à ce que le Conseil fédéral nous réponde et agisse». D’autres ont déjà eu lieu dans plusieurs pays comme le Canada, la France ou la Norvège.