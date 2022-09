Bétail : Bloqués à Alger, 780 taurillons vont être rapatriés et abattus en France

Les bovins n’ont pas pu débarquer en Algérie pour des raisons sanitaires. Ils seront abattus sur le territoire français, à cause d’une autre maladie. Une association critique les autorités.

Ces taurillons sains avaient été vaccinés contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR). Or, des documents joints à leur certificat d’exportation portaient la mention «IBR positif» – laissant croire à tort qu’ils étaient porteurs du virus.

Près de 800 taurillons partis de Sète, dans le sud de la France, en bateau et bloqués dans le port d’Alger depuis plus de deux semaines vont être rapatriés et abattus en France, selon le Ministère français de l’agriculture.