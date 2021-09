Coronavirus : Bloqués à l’autre bout du monde, ils rentrent en faisant du stop sur l’océan

Coincés au Panama à cause de la pandémie, deux Australiens se sont lancés dans un incroyable périple de 80 jours pour rentrer chez eux.

Jules Verne aurait certainement apprécié la référence. C’est en effet au terme d’un extraordinaire voyage de 80 jours que Jake Shephard et Tamara Ilic ont enfin regagné la Gold Coast, en Australie, mercredi. Guides touristiques, les deux tourtereaux se sont envolés pour la Thaïlande au mois de mars 2020. «Trois jours plus tard, le monde se fermait», raconte Jake. Après avoir prolongé son visa à plusieurs reprises, le couple a dû quitter le territoire et trouver une autre destination qui l’accueillerait.

C’est au Panama que Jake et Tamara ont atterri. Mais une fois sur place les Australiens ne sont pas parvenus à trouver un vol pour rentrer chez eux, entre des restrictions drastiques et le prix exorbitant des billets d’avion. À court de solution, le couple a tourné les yeux vers l’océan et une idée lui est venue. «On s’est dit: les gens naviguaient en mer tout le temps. Pourquoi ne traverserions-nous pas le Pacifique? Je suis sûr que des gens le font», raconte Jake au «Sydney Morning Herald».

Après deux mois de recherches, les amoureux ont fini par trouver un compatriote qui était d’accord de les emmener. Ils ignoraient alors que l’homme en question avait déjà tenté deux fois, en vain, de traverser le Pacifique. «Nous ne l’avons appris que quand nous étions au milieu de l’océan», s’amuse Jake. Les tourtereaux n’avaient aucune expérience de la navigation. «Il y a encore trois ans, je ne savais pas nager», confie Tamara. Entre galères, rencontres inoubliables et arrêts dans des endroits fabuleux, le couple a réussi à parcourir plus de 10’000 kilomètres en faisant du stop sur l’océan.

Le duo est finalement arrivé sur la Gold Coast en provenance des îles Fidji, a annoncé Jake mardi sur Facebook. Les jeunes gens espèrent que leur histoire donnera de l’espoir à leurs compatriotes coincés loin de chez eux à cause du Covid-19. «S’il y a des Australiens bloqués qui cherchent un moyen de rentrer chez eux et qui se demandent si c’est possible, nous sommes la preuve vivante que la voile est une option pour rentrer chez soi, auprès de sa famille», assure Jake.