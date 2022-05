Inde : Bloqués dans des avions pendant des heures à cause d’une cyberattaque

Des centaines de passagers de SpiceJet se sont retrouvés coincés à bord de leurs appareils, mercredi en Inde, subissant de longs retards après que la compagnie low-cost a été hackée.

Passagers en colère

De plus en plus fréquent

Les cyberattaques par logiciel rançonneur permettent à des pirates informatiques de prendre le contrôle d’un système en cryptant toutes ses données jusqu’à ce que la victime s’acquitte d’une rançon. Elles sont devenues de plus en plus fréquentes avec l’accroissement exponentiel du commerce, des échanges et activités en ligne. L’année dernière, les États-Unis ont offert une récompense de 10 millions de dollars pour aider à retrouver les chefs du gang «DarkSide» que Washington a jugé responsable d’un piratage qui avait mis hors service l’un des plus grands oléoducs du pays.