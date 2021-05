Aéronautique : Blue Origin enverra ses premiers touristes dans l’espace en juillet

La firme fondée par Jeff Bezos a annoncé mercredi que sa fusée New Shepard décollera cet été avec six personnes à bord.

La société de tourisme spatial Blue Origin enverra pour la première fois des humains dans l’espace en juillet pour quelques minutes, et l’un des sièges à bord est mis aux enchères à destination du grand public, a annoncé mercredi l’entreprise fondée par le milliardaire américain Jeff Bezos.

«Le 20 juillet, New Shepard fera voler son premier équipage d’astronautes dans l’espace», a déclaré Blue Origin dans un communiqué, en référence au nom de la fusée réutilisable, haute de 18 mètres, développée depuis des années par la société.

Au sommet de la fusée se trouvera une capsule qui peut accueillir jusqu’à six personnes, dotée de grands hublots sur plus d’un tiers de la surface de l’habitacle.

La fusée décollera à la verticale et la capsule s’en séparera à environ 75 km de hauteur, continuant sa trajectoire jusqu’à dépasser les 100 km d’altitude.

Un siège mis aux enchères

Les passagers à bord pourront alors flotter en apesanteur durant quelques minutes et observer la courbure de l’espace.

Puis la capsule entamera elle-même une chute libre pour revenir vers la Terre, et sera freinée par trois grands parachutes et des rétrofusées avant d’atterrir dans un désert de l’ouest du Texas.

«Nous offrons un siège sur ce premier vol à l’enchérisseur qui gagnera la vente aux enchères en ligne de Blue Origin», a annoncé l’entreprise, sans révéler qui d’autre monterait à bord de New Shepard.

Des milliers de personnes sur une liste d’attente

Toute personne majeure peut d’ores et déjà faire une offre sur le site internet de l’entreprise. Les montants des offres faites ne seront révélés que le 19 mai. À partir de cette date, les participants devront miser plus que l’offre la plus élevée pour continuer. La vente aux enchères se conclura le 12 juin.