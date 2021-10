Astronautique : Blue Origin veut construire sa propre station spatiale

La société de Jeff Bezos et la firme Sierra Space ont dévoilé les plans d’Orbital Reef, un projet commun de «parc commercial» pouvant accueillir jusqu’à dix personnes en orbite.

Les sociétés Blue Origin et Sierra Space ont annoncé lundi vouloir construire une station spatiale privée pouvant accueillir jusqu’à dix personnes, avec pour but qu’elle soit opérationnelle durant «la deuxième moitié de la décennie». Baptisée «Orbital reef», elle est décrite comme un «parc commercial» destiné à accueillir de multiples clients.

«Agences spatiales expérimentées, consortiums dans les hautes technologies, nations sans programme spatial, médias et agences de voyages, entrepreneurs et inventeurs subventionnés, investisseurs portés vers l’avenir, tous ont leur place» à bord, ont énuméré les entreprises dans un communiqué.

Ce nouveau projet est un signe supplémentaire de la course effrénée pour la commercialisation de l’orbite terrestre basse. Blue Origin, qui a le milliardaire Jeff Bezos pour patron, a déjà des activités dans le tourisme spatial avec sa fusée New Shepard.

«Depuis plus de six décennies, la NASA et d’autres agences spatiales ont développé des vols orbitaux et un habitat dans l’espace, nous mettant sur la voie pour que les entreprises privées prennent leur essor cette décennie», a déclaré dans un communiqué Brent Sherwood, responsable chez Blue Origin. «Nous allons étendre l’accès, faire baisser les coûts.»