Concours - blue Sport cherche du renfort

La chaîne détentrice des droits du football professionnel en Suisse recherche une femme ou un homme de terrain et les candidatures sont ouvertes à toutes et tous. Pour postuler, rien de plus simple: il suffit d'envoyer une vidéo sur le site de la chaîne, où vous expliquez en une minute pourquoi il s'agit du travail de vos rêves, ce que représente le jeu de ballon pour vous, quelles sont vos expériences dans le métier et pourquoi c'est absolument vous dont blue Sport a besoin.