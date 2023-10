Blues d’automne: Le manque de lumière plombe le moral de nombreux Suisses

«Mon état psychique se sent plus fragile à cette période de l’année», confie Lenina, 23 ans, étudiante à Berne. Comme elle, tant d’autres Suisses ressentent le contre-coup de la fin de l’été, entre 15 et 20% de la population plus précisément. Selon les chercheurs, cette chute du moral est principalement due au manque de lumière solaire caractéristique des jours de fin d’année. Cette «souffrance émotionnelle» est souvent qualifiée de blues hivernal ou, dans les cas les plus graves, de dépression saisonnière affective (SAD). L’état d’esprit des personnes concernées se détériore: elles se sentent épuisées, dorment mal et ne mangent que très peu.