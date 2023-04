Bluffant trailer de Spider-Man: Across the Spider-verse

Sony Pictures Animation a dévoilé de nouvelles images de «Spider-Man: Across the Spider-Verse». Avec celles-ci, on découvre un peu mieux contre qui le héros Miles Morales devra lutter dans le multivers. Autant dire qu’il aura fort à faire contre des adversaires de taille et pour le moins inattendus.

On rappellera que «Spider-Man: Across the Spider-verse», réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson, fait partie d’une trilogie. Le premier volet, «Spider-Man: Into the Spider-Verse», est sorti en 2018. Il a rapporté plus de 380 millions de dollars. L’ultime épisode, «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», est attendu pour 2024.