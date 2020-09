BMW M3 et M4 – en double avec 1020 ch

Avec une puissance allant jusqu'à 375 kW/510 ch et un rein extra-large, BMW lance les versions sportives de ses modèles de milieu de gamme. La berline M3 et le coupé M4, ainsi que leurs versions de compétition extra-fortes, seront sur la route en mars 2021.

Dans tous les cas, l’entraînement est assuré par un moteur six cylindres en ligne biturbo de 3.0 litres, d’une puissance d’au moins 353 kW/480 ch et d’un couple de 550 Nm. À ce niveau de performance, le moteur est couplé à une boîte manuelle à six rapports. Comme à l’accoutumée pour les modèles M de BMW, il existe également une version «Competition», qui offre 30 ch de plus et transmet la puissance de jusqu’à 650 Nm aux roues arrière via une boîte automatique à huit vitesses. Mais, à partir de l’été 2021, la classe moyenne M sera également disponible avec une transmission intégrale.