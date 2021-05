BMW SÉRIE 2 COUPÉ - BMW revient à la propulsion

C’était un coup dur pour les amateurs de plaisir de conduite. Quand BMW est passé de la propulsion à la traction sur l’actuelle génération de Série 1 et 2, créant ainsi un point commun avec des classiques compactes telles que la Golf de Volkswagen ou la Classe A de Mercedes, leurs conducteurs ont à juste titre crié à la trahison. Mais aujourd’hui, les Bavarois reviennent à leurs valeurs d’origine en réintégrant la propulsion dans la catégorie compacte avec la BMW Série 2 Coupé.

Le coupé, qui sera construit au Mexique à partir de cet automne et ne sera disponible en Suisse qu’en 2022, n’est pas basé sur les Série 1 et 2, mais sur les Série 3 et 4 et promet un plaisir de conduite en conséquence. Il y a néanmoins une chose que les Bavarois n’ont pas reprise et que l’on ne retrouve pas sous le camouflage du prototype, à savoir les gros reins de la Série 4.

Plus court que la Série 4 et nettement plus léger, le coupé rentre plus facilement dans les virages et accélère encore mieux en sortie de virage. BMW

Plus vive et plus agressive

Alors que la Série 3 et la Série 4 font figure de référence en matière de plaisir de conduite dans leur catégorie, la Série 2 apparaît encore plus vive et plus agressive: plus courte que la Série 4 et nettement plus légère, elle rentre plus facilement dans les virages et accélère encore mieux en sortie de virage. Ajoutez à cela un châssis sophistiqué avec des amortisseurs dépendant de la course, un carrossage accru et une aérodynamique avec beaucoup d’appui, et vous obtenez la machine de conduite parfaite.

Et encore, la 230i, avec laquelle nous faisons les premiers tours de piste, n’est que la version la moins corsée. Une M240i nous attend pour le deuxième tour. Elle se rapproche encore plus de l’idéal, car sous son capot se cache un traditionnel six cylindres en ligne. Et même si le trois litres de 374 ch ne délivre pas sa puissance aux seules roues arrière, si vous passez d’un profil de conduite à l’autre, la transmission intégrale vous procurera le sentiment d’un danseur enflammé.

Le Coupé n’est pas basé sur la Série1/Série 2 à traction, mais sur la Série 3/Série 4 à propulsion. D’où l’empattement et la largeur de voie plus importants. BMW

Certes, le coupé est déjà la voiture la plus vive de la catégorie étendue de compactes et met encore plus le sourire aux lèvres que les modèles personnalisés de la concurrence. Mais les Bavarois ne comptent pas en rester là: car chez BMW M, ils sont déjà en train de chauffer les cordes vocales et de chanter à tue-tête l’hymne au plaisir de conduire. Au plus tard à la fin de l’année prochaine, le coupé sera donc à nouveau disponible en version M2.