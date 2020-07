il y a 52min

PRÉSENTATION

BMW suit le courant

Le BMW iX3 100% électrique se distingue à peine du X3 classique. Grâce à une batterie et un moteur bénéficiant d’une technologie moderne, le modèle bavarois demeure néanmoins un produit très intéressant.

de Thomas Geiger

1 / 4 Seuls quelques détails distinguent le BMW iX3 100% électrique du X3 à motorisation classique. Outre les inserts bleus, il se distingue avant tout par sa calandre pleine dans la veine de BMW. PD Les sorties d’échappement sont très marquées stylistiquement, mais l’iX3 n’émet aucun gaz d’échappement. PD Même constat dans l’habitacle: le tableau de bord de l’iX3 ne se distingue du X3 qu’au niveau de petits détails. PD

Après avoir connu une telle longueur d’avance avec l’i3 et l’i8 au point que presque aucun client n’a voulu suivre les Bavarois dans le nouveau monde de l’électrique, BMW en fait désormais un courant dominant à Munich. Le lancement sur le marché en janvier 2021 de l’iX3, son prochain véhicule électrique, n’a pour vocation ni d’être un modèle de design, ni un exemple de prouesses technologiques, mais un SUV assez traditionnel, du moins en termes de carrosserie, qui ne diffère des versions thermiques qu'au niveau de la garniture extérieure et d'un peu de réglage aérodynamique.

Par contre, sous la carrosserie, c’est une autre histoire. Car avec l’iX3, BMW lance son moteur électrique de cinquième génération et fait un nouveau bond en avant en matière de gain de place et de performance du moteur et de la batterie. Les Bavarois ont, pour la toute première fois, réunis le moteur, la transmission et l’électronique en un seul ensemble et simultanément augmenté leur efficacité. Là où un moteur à combustion réalise moins de 40%, les Bavarois revendiquent une efficacité de jusqu’à 92% pour un boîtier électrique avec 30% de poids et de volume en moins.

À la hauteur de ses concurrents

Des améliorations ont également été apportées au niveau de la batterie, désormais capable de stocker plus d’énergie pour une taille et un poids moindres. Selon BMW, cette technologie offre une densité d’énergie gravimétrique 20% supérieure à la précédente, affichant tout de même une capacité de 80 kWh dans l’espace de montage réduit de la X3. Elle permet une autonomie de 449 km (selon le cycle WLTP) à 520 km (selon l’ancien cycle NEDC), comme le laisse entrevoir BMW.

Grâce au nouveau moteur d’une puissance de 210 kW (286 ch), BMW promet des performances de conduite qui, avec un passage de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes une vitesse maximale bridée à 180/h de façon électronique, sont à la hauteur de la concurrence. Et les Bavarois font l’éloge d’une expérience de conduite bien connue chez BMW. Car, si le premier modèle X électrique n’existe pas en quatre roues motrices, au moins la puissance arrive du train arrière. Et là où les électriques se sont jusqu’à présent montrées puissantes, avant de fléchir de plus belle, BMW promet un plateau beaucoup plus large pour un couple maximal de 400 Nm.

Malheureusement, pas donné

Aussi agréable qu’est la conduite de l’iX3, aussi rapide est censé être son temps de recharge. Vu qu’il est capable de faire le plein de 150 kW à une station de courant continu, le chargement de 0 à 80% ne dure que 34 minutes. Il faudra seulement compter dix minutes de plus pour une recharge complète. La BMW Charging Card devrait largement faciliter l’accès au 150’000 stations de charge en Europe (plus de 450’000 dans le monde).

Les Bavarois se sont également aventurés sur un nouveau terrain en matière de production. Car, contrairement aux modèles essence et diesel, l’iX3 ne sera pas construit à Spartanburg, aux États-Unis, mais sera le premier modèle BMW à être fabriqué à Shenyang, en Chine, d’où il sera exporté dans le monde entier. Mini et Smart devraient prochainement suivre ce même principe, déjà bien établi chez Polestar, la filiale de Volvo. Mais espérer, en raison de cela, bénéficier d’un prix avantageux est un peu trop optimiste. Car, au prix d’entrée de gamme de 77’600 francs, l’iX3 n’est pas franchement moins cher qu’un Mercedes EQC ou un Audi e-Tron.