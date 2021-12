Etats-Unis – BNP Paribas cède sa filiale américaine Bank of the West pour 16 milliards

États-Unis : BNP Paribas cède sa filiale américaine Bank of the West pour 16 milliards

Le groupe français a annoncé lundi avoir conclu un accord avec la banque de Montréal. L’opération, réalisée en 2022, devrait générer une plus-value exceptionnelle de 2,9 milliards d’euros.

BNP Paribas a annoncé lundi, avoir conclu un accord avec la Banque de Montréal (BMO) afin de lui céder sa filiale américaine Bank of the West pour un montant de 16,3 milliards de dollars. L’opération devrait être réalisée «formellement au cours de l’année 2022, sous réserve des conditions suspensives habituelles, incluant l’approbation des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes», est-il précisé dans le communiqué.

Selon le communiqué lundi, l’accord porte sur «la vente de 100% des activités de banque commerciale aux États-Unis opérées par sa filiale Bank of the West, pour une considération de prix totale de 16,3 milliards de dollars américains, payés en numéraire lors de la réalisation de l’opération». Cette somme «représente 1,72 fois la valeur de l’actif net tangible de Bank of the West, et 20,5% de la capitalisation boursière de BNP Paribas, pour une contribution moyenne de Bank of the West au résultat avant impôt du groupe au cours des dernières années d’environ 5%», est-il précisé.