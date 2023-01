Bô Noël: les déprédations ont triplé à cause des lumières éteintes

«On a vu qu’on pouvait faire quelque chose de tout aussi bien, même en réduisant la consommation d’énergie», confie mercredi Olivier Gallandat, porte-parole du marché lausannois Bô Nöel, dont la 8e édition s’est tenue du 17 novembre au 22 décembre dernier. La manifestation s’était engagée à réduire de 20% la consommation d’électricité , objectif fixé par la Municipalité de Lausanne. Bô Noël a fait mieux en atteignant une diminution de 33% par rapport à 2021, grâce à l’ouverture du marché retardée d’une demi-heure, l’extinction totale des lumières, des décorations et des frigos à boissons entre 23h30 et 11h30.

Entre écologie et sécurité

Si de son côté la Municipalité se félicite d’avoir maintenu le marché de Noël cet hiver, Olivier Gallandat évoque, lui, le «revers de la médaille». La mise en place de caméras infrarouges pour la surveillance et la sécurité n’aura en effet pas suffi. «Les actes de vandalisme ont triplé en 2022 par rapport à l’an dernier. On a constaté des serrures forcées, des cambriolages et autres déprédations. Cette hausse est clairement imputable à l’extinction des lumières la nuit», regrette-t-il, toutefois sans chiffrer le coût des dommages.