Le Bô Nouvel-An à Lausanne a séduit par son affiche et son concept

Lausanne : Bô Nouvel-An a séduit par son affiche et son concept

Plus de 3’000 personnes ont dansé et chanté fort sur les morceaux joués par une quinzaine de DJ. Des musiciens, des personnalités de la Toile et des représentants de festivals se sont succédés derrière les platines. «C’est mon cinquième Bô Nouvel-An et je n’avais jamais vu un public aussi heureux. Aujourd’hui, les gens ont accès à des millions de morceaux de tous genres grâce aux plateformes de streaming. Ils découvrent puis apprécient autant des titres des sixties que les hits actuels, qu’ils soient rock, hip-hop ou electro. Dans une Silent Party, on peut passer d’un DJ à l’autre et changer de musique comme on le souhaite. C’est une fête très actuelle dans cette époque du zapping», a analysé le responsable.