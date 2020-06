Dessin animé

Bob l’éponge a-t-il fait son coming out?

Un tweet de la chaîne Nickelodeon semble indiquer que le personnage de dessin animé est membre de la communauté LGBTQ.

Le 13 juin 2020, la chaîne a partagé un montage de trois images représentant Bob l’éponge, Schwoz Schwartz de la série «Henry Danger» (joué par l’acteur transgenre Michael D. Cohen) et Korra, héroïne bisexuelle du feuilleton animé «La légende de Korra» et a écrit: «Fêtons les fiertés avec la communauté LGBTQ et ses alliés, ce mois et tous les mois». Il n’en fallait pas plus pour qu’une grande partie des internautes affirme que Bob venait de faire son coming out.