Paris

Bob Sinclar ne mixera pas sur l’Arc de Triomphe

Le DJ aurait dû jouer lundi 4 mai 2020 sur la terrasse du célèbre monument. Le show, organisé pour être diffusé en streaming, a été annulé à la der.

L’annonce a été faite le dimanche 3 mai 2020 sur Facebook. «Ce live a provoqué un immense engouement dans le monde entier et nous vous en remercions chaleureusement. Cet engouement a suscité de nombreuses réactions, notamment de certaines personnes ayant mal compris que ce DJ set se produisait sans public et uniquement en ligne. Malgré nos différentes communications et celles de l’artiste, certains articles de presse ont pu faire croire qu’il s’agissait d’un véritable concert. Nous avons donc décidé, d’un commun accord avec l’artiste, le Centre des monuments nationaux, les autorités et les associations de reporter cette performance caritative à une date ultérieure», ont communiqué les organisateurs. Pour rappel, cette performance avait pour but de récolter des dons pour les organisations Médecins Sans Frontières, Fondation de France et 101fund.