Bob Sinclar, SCH et Christophe Willem au Caribana

Les plats principaux du menu de la 31e édition du Caribana Festival sont désormais connus. Ils ont été présentés le 28 février 2023. Tous les goûts seront satisfaits, ou presque, avec une journée dédiée au rock, une à la chanson, une au hip-hop et une à la musique électronique. Respectivement dans ces styles, Dreamshade, Christophe Willem, SCH et Bob Sinclar sont les artistes les plus connus à rejoindre l’affiche, après ceux déjà annoncés en décembre 2022 . «Les soirées thématiques ne sont pas nouvelles chez nous. On a commencé à prendre ce virage en 2002 déjà lors de la soirée revival avec Marianne Faithfull et Bryan Ferry. Il s’est accentué en 2013 avec la soirée hip-hop avec Sexion d’Assaut», se souvient Tony Lerch, président.

Au chapitre des nouveautés, la manifestation va instaurer le «no cash», à l’instar d’autres open airs tels que Festi’neuch ou le Paléo. «Depuis la pandémie, 90% des gens paient par carte. C’est une évolution logique et pratique qu’on passe à ce système. On n’a plus d’argent qui traîne, on évite donc les vols, le risque d’erreur est moindre et les bénévoles gagnent du temps», explique Laura Briand, responsable communication. Du côté des infrastructures, le Bar de la Plage double de surface. «On l’a lancé en 2022 et il a connu un énorme succès. Comme on a renforcé la programmation de notre deuxième scène avec des artistes internationaux, celle de la plage sera dédiée aux artistes émergents suisses. Cela nous tient à cœur de continuer de leur offrir une belle vitrine», indique Tony Lerch. La programmation de cet espace sera communiquée ultérieurement.