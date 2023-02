Portugal : Bobi, 30 ans, sacré chien le plus vieux du monde

Âgé de plus de 30 ans, Bobi est devenu soudain célèbre après avoir été reconnu comme le chien le plus âgé du monde par le Guinness World Records.

Leonel Costa, 38 ans, et son chien Bobi.

«On ne s’attendait pas à un tel accueil!» s’étonne encore Leonel Costa, 38 ans, propriétaire de Bobi. Son chien, âgé de plus de 30 ans, a été reconnu comme le chien le plus âgé du monde par le Guinness World Records. Depuis plusieurs jours, son maître enchaîne les visites de curieux et les interviews avec les médias du monde entier.