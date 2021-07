Machines : Bobst enregistre un bond de ses commandes au premier semestre

Le fabricant vaudois de machines pour l’emballage affiche un chiffre d’affaires de 667,4 millions de francs pour les six premiers mois de 2021. Cela représente une hausse de 27,4% par rapport à la même période de 2020.

Le résultat net atteint 5,1 millions de francs au premier semestre, contre une perte de 30 millions un an plus tôt.

