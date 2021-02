Industrie : Bobst voit son bénéfice net divisé par trois

L’entreprise de Mex (VD) a réalisé un résultat net de 17 millions de francs en 2020, contre 53 millions en 2019.

Pas de dividende prévu

Basé à Mex (VD), Bobst est l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’équipements et de services destinés à l’impression et au façonnage pour les industries de l’étiquette, de l’emballage flexible, de la boîte pliante et du carton ondulé. A la fin de l’exercice, l’entreprise qui possède 19 sites de production dans 11 pays, comptait 5662 employés, soit 1,9% de plus qu’en 2019.