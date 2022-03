Football : Bochum-M’Gladbach interrompu après un jet de projectile

L’arbitre-assistant de la rencontre a été touché à la tête par un gobelet. Le match a donc été arrêté à 20 minutes de la fin. Dommage pour les visiteurs qui menaient 0-2, grâce notamment à un but d’Embolo.

Le match entre Bochum et Mönchengladbach a été interrompu vendredi soir à la 71e minute après qu’un arbitre assistant a été touché au niveau de la tête par un projectile, vraisemblablement un gobelet de bière.

Jusqu’à l’incident, Mönchengladbach menait 2-0 sur le terrain du VfL Bochum grâce à des buts d’Alassane Pléa et Breel Embolo dans cette rencontre de la 27e journée de Bundesliga.

Un jet de gobelet sur l’arbitre assistant a mis fin prématurément à la rencontre. Le gardien de but et le capitaine du VfL Bochum, Manuel Riemann et Anthony Losilla ont réprimandé les spectateurs sur le bord de la touche mais l’arbitre a finalement pris la décision de stopper définitivement la rencontre.