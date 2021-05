Etats-Unis : Boeing: amende de 17 millions pour des problèmes de production sur le 737

Le constructeur aéronautique a été épinglé notamment pour avoir installé sur des appareils des capteurs qui n’étaient pas approuvés.

Boeing a accepté de payer au moins 17 millions de dollars d’amende à l’agence américaine de supervision de l’aviation, la FAA, pour des problèmes de production sur les 737 MAX et les 737 NG, selon un communiqué jeudi. Le constructeur aéronautique a d’une part installé sur 759 de ces appareils des capteurs qui n’étaient pas approuvés pour ces équipements entre 2015 et 2019, détaille la FAA.

Boeing a par ailleurs émis des certificats de navigabilité pour 178 avions 737 MAX équipés en 2018 de rails de becs de bord d’attaque, c’est-à-dire les éléments permettant de guider le mouvement des parties mobiles de l’aile, non conformes. La FAA a prévu des mesures correctives à mettre en place, sans quoi Boeing devra payer 10 millions de dollars supplémentaires.

Le constructeur s’est notamment engagé à évaluer si ses processus de supervision des sous-traitants sont appropriés et si l’entreprise est bien prête à augmenter le rythme de production des 737. Boeing a aussi accepté que la FAA surveille ces évaluations. «Nous prenons très au sérieux notre responsabilité de répondre à toutes les exigences réglementaires», a commenté Boeing. «Ces sanctions découlent de problèmes qui ont été soulevés en 2019 et que nous avons entièrement résolus dans notre système de production et notre chaîne d’approvisionnement», a ajouté le groupe.