Espace : Boeing autorisé à lancer sa constellation de satellites

Boeing espère, grâce à cette constellation de satellites, pouvoir fournir «un service d’internet haut débit et de communications» aux États-Unis et dans le monde.

La Commission fédérale des communications (FCC) «a approuvé une demande de The Boeing Company d’une licence pour construire, déployer et opérer une constellation de satellites», a-t-elle annoncé dans un communiqué. «Boeing prévoit de fournir un service d’internet haut débit et de communications pour des utilisateurs résidentiels, commerciaux, institutionnels, gouvernementaux et professionnels», a-t-elle ajouté.