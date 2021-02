États-Unis : Boeing écope d’une amende de 6,6 millions

Pour manquement à la sécurité, l’avionneur américain a été condamné à payer une lourde amende, jeudi.

Pression

Selon l’accord passé en 2015 avec la FAA, Boeing «s’était engagé à modifier ses processus internes pour améliorer et donner la priorité aux respects des normes réglementaires». Or le constructeur, qui avait déjà payé une amende de 12 millions de dollars à l’époque, «n’a pas atteint certains de ses objectifs», et «certains responsables de l’entreprise n’ont pas donné la priorité aux respects des règles de la FAA», estime le régulateur. «J’ai répété à maintes reprises aux dirigeants de Boeing que la société devait donner la priorité à la sécurité et au respect des normes», a relevé le patron de l’autorité, Steve Dickson, dans le communiqué.

Selon un accord entre les autorités et le constructeur, des employés de Boeing peuvent par ailleurs, au nom de la FAA, procéder à l’inspection des avions et émettre des certificats de navigabilité. Or entre novembre 2017 et juillet 2019, certains de ces employés étaient sous la direction de personnes non habilitées par la FAA. De plus, entre septembre 2018 et mai 2019, des employés ont été soumis à une pression indue de la part de cadres de Boeing, estime la FAA.