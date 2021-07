Aviation : Boeing repasse dans le vert après six trimestres de pertes

L’avionneur a dégagé un bénéfice net de 587 millions de dollars au 2e semestre, contre une perte de 2,4 milliards un an plus tôt. Le groupe a décidé de maintenir son personnel.

Le constructeur aéronautique Boeing est repassé dans le vert au deuxième trimestre après six trimestres de pertes et a finalement décidé de rester aux niveaux d’emplois actuels, se remettant des difficultés de la pandémie et des déboires de son avion-vedette, le 737 MAX.

Le groupe a dégagé un bénéfice net de 587 millions de dollars d’avril à juin, contre une perte de 2,4 milliards de dollars sur la même période un an plus tôt, marquée par la chute du trafic aérien. Son chiffre d’affaires a progressé de 44% pour atteindre 17 milliards de dollars.

Reprise des livraisons du 737 MAX

Pour gagner de l’argent, Boeing se repose sur sa division défense, espace et sécurité, dont le chiffre d’affaires a progressé de 4% sur le trimestre, et sur sa division de services aux clients, dont les revenus ont augmenté de 17%. Ajusté par action et hors éléments exceptionnels, son bénéfice s’est élevé à 40 cents, là où les analystes anticipaient au contraire une perte de 72 cents. Le titre bondissait de 5,5% dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la séance à la Bourse de New York.