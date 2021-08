Espace : Boeing retarde pour une durée indéterminée le vol de la capsule spatiale Starliner

Des problèmes dans le système de propulsion ont repoussé le lancement de la capsule spatiale Starliner pour un vol non habité. C’est un nouveau revers pour Boeing.

Lancement de la capsule spatiale Starliner pour un vol non habité.

La capsule Starliner de Boeing ne s’élancera pas vers la Station spatiale internationale mercredi en raison d’un problème dans le système de propulsion ayant provoqué la veille l’annulation d’un vol d’essai non habité, a annoncé l’entreprise sans fixer la date d’une prochaine mission.

Des indications «inattendues» sur la position des valves du système de propulsion de Starliner ont en effet conduit à l’arrêt momentané de la mission, a indiqué Boeing dans un communiqué. Les équipes d’ingénieurs ont écarté plusieurs causes pouvant expliquer ce problème, notamment une erreur de logiciel, mais ont besoin de davantage de temps pour comprendre le phénomène, a ajouté la NASA.

«Nous allons laisser les données nous guider», a déclaré John Vollmer, responsable de Boeing. «Notre équipe a travaillé assidûment pour garantir la sécurité et le succès de cette mission, et nous procéderons à un lancement uniquement si notre véhicule fonctionne correctement et que nos équipes sont confiantes dans sa capacité à voler», a-t-il précisé.