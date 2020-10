Aéronautique : Boeing tâte le terrain pour un éventuel nouvel appareil

Le constructeur américain, touché par les crises du 737 MAX et du Covid-19 évoque la possibilité de lancer un appareil monocouloir et doté de moteurs améliorés.

L’appareil se situerait entre les versions les plus grosses du 737 MAX et son avion long-courrier 787 Dreamliner (photo prétexte).

Boeing a commencé à évaluer le possible intérêt des compagnies pour un nouvel avion, selon le «Wall Street Journal» . Le constructeur aéronautique américain est fortement affecté par la crise du 737 MAX et les effets de la pandémie de Covid-19 sur le trafic aérien.

Le concurrent d’Airbus a évoqué avec des clients et des fournisseurs la possibilité de lancer un programme portant sur un appareil monocouloir pouvant transporter entre 200 et 250 passagers et doté de moteurs améliorés, détaille mercredi le quotidien économique, en citant des sources proches du dossier. Cela placerait l’appareil entre les versions les plus grosses du 737 MAX et son avion long-courrier 787 Dreamliner.