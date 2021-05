États-Unis : Boeing va devoir inspecter un câble de ses 737 «classiques»

Le régulateur américain de l’aviation a fait cette demande à Boeing après l’accident d’un de ces appareils au large de l’Indonésie en janvier, qui avait fait 62 morts.

Elle juge cependant que cette inspection est «nécessaire pour remédier» à ce danger, qui «pourrait exister ou se développer dans les avions des séries 737-300, -400 et -500», des appareils construits dans les années 1980 et 1990.

Une heure par inspection

«Boeing veille à ce que ses avions soient sûrs et répondent à toutes les exigences. Nous sommes en communication constante avec nos clients et la FAA, et nous sommes engagés dans des efforts continus pour introduire des améliorations en matière de sécurité et de performance dans toute la flotte», a commenté le constructeur aéronautique américain, dans un mail à l’AFP.