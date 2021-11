Ethiopie – Boeing va indemniser les familles des victimes du crash

Éthiopie : Boeing va indemniser les familles des victimes du crash

L’avionneur américain va indemniser les familles des victimes du vol 302 d’Ethiopian Airlines qui s’étaient crashé à peine 6 minutes après son décollage.

Le vol 302 à destination de Nairobi, opéré par Ethiopian Airlines, s’est écrasé dans un champ au sud-est de la capitale Addis Abeba, six minutes après son décollage en mars 2019. L’accident avait entraîné l’immobilisation au sol des modèles de 737 MAX, et la pire crise de l’histoire de l’avionneur américain, car il suivait de quelques mois un autre accident, celui d’un appareil de Lion Air en Indonésie en octobre 2018 (189 morts).

157 victimes de 35 nationalités différentes

«Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie sur le vol 610 de Lion Air et le vol 302 d’Ethiopian Airlines», a déclaré le porte-parole de Boeing mercredi. «Depuis les accidents, Boeing a réalisé des changements significatifs en tant qu’entreprise, et sur le design du 737 MAX, pour s’assurer que des accidents comme ceux-là ne se produisent plus jamais».