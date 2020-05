Armement

Boeing va livrer plus de 1000 missiles à Ryad

La société américaine a décroché deux énormes contrats avec l'Arabie saoudite, à hauteur de plus de 2 milliards de dollars.

Boeing a décroché mercredi deux contrats pour un total de plus de 2 milliards de dollars (1,94 milliard de francs) afin de livrer plus de 1000 missiles sol-air et anti-navires, a annoncé le Pentagone mercredi.