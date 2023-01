Colombie : Bogota et l’ELN tiendront une réunion «extraordinaire» à Caracas

Sur Twitter, l’Armée de libération nationale (ELN) a confirmé la date de la réunion et la reprise des négociations, au point mort depuis que les rebelles ont démenti le cessez-le-feu de six mois annoncé par le président Gustavo Petro le jour du Nouvel An. Ce dialogue aura pour objectif de trouver une issue à la «crise» générée par la bourde de Gustavo Petro et de discuter de la «continuité harmonieuse du second cycle» des discussions de paix, selon la guérilla.