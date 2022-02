Colombie : Bogotá tremble: qui a kidnappé les toutous «Bouton» et «Vénus»?

Un pinscher nain et un bouledogue ont été dérobés en moins d’une semaine dans la capitale colombienne. Si les chiens ont été retrouvés, la population s’inquiète de cette forme de criminalité.

Bouton, un pinscher nain aux grands yeux noirs, a été enlevé samedi dans un quartier populaire du sud-ouest de Bogotá, ont rapporté les médias nationaux. «Ils l’ont enlevé et ont demandé une récompense», a témoigné l’infortunée propriétaire du canidé, tandis que les médias diffusaient les images de télésurveillance du rapt montrant les coupables embarquer l’animal dans un véhicule.

Deux jours plus tard, Bouton a été retrouvé par la police dans un logement d’un autre quartier de la ville.

Une rançon de 500 dollars

Les ravisseurs, qui réclamaient une rançon de 2 millions de pesos (500 dollars), ont été interpellés par la police le lendemain. Et Vénus finalement restituée saine et sauve à sa propriétaire, un dénouement heureux largement mis en avant par les services de communication de la police dans une vidéo débordante d’émotion.

Aux États-Unis par exemple, les vols visant les bouledogues français, chiens des stars et des millionnaires, se multiplient. Le quotidien colombien «El Tiempo» raconte comment des bandes de délinquants «enquêtent sur les propriétaires», enlèvent leurs animaux pour «racketter», mais aussi pour «faire reproduire les chiens de race les plus recherchés et vendre les chiots».