Bulgarie : Boïko Borissov revient en force mais n’est pas sûr de gouverner

C’est la quatrième fois en dix-huit mois que les Bulgares étaient appelés à élire leur parlement – une période d’instabilité politique sans précédent depuis la fin du communisme, en 1989. Ils l’ont fait sans conviction – le taux de participation est historiquement bas (25% à 16 heures), comme en novembre 2021 – et dans un climat morose, à l’approche d’un hiver «assombri» par la flambée des prix et la guerre en Ukraine.

«Passé corrompu»

Mais l’image du colosse Borissov est ternie. Malmené à l’été 2020 par des manifestations massives contre la corruption, il est isolé au sein de la classe politique et risque d’avoir du mal à trouver un partenaire, soulignent les analystes. Dimanche, l’ex-dirigeant a de nouveau appelé les autres politiciens «à la raison», se disant ouvert à tous ceux qui défendent «la place de la Bulgarie dans l’UE et l’OTAN».

Son parti et ses alliés, les socialistes (11%) et Bulgarie démocratique (8%), «n’auront pas assez de députés pour former un gouvernement», analyse la directrice de l’institut Alpha Research, Boriana Dimitrova. Elle prédit «de longues négociations» et ne se montre pas optimiste sur la perspective d’une coalition stable, tant le parlement est «fragmenté».