Nutrition : Boire 8 dl de boisson sucrée par jour suffit à faire du gras

Une étude zurichoise publiée mardi, révèle que la consommation de sucre ajouté stimule la production de graisse dans le foie, même en quantités modérées.

«Quatre-vingts grammes de sucre par jour, soit l ’ équivalent d ’ environ 8 dl d ’ une boisson gazeuse commerciale, augmentent la production de graisse dans le foie. Et cette suractivité se poursuit pendant une période plus longue, même si l ’ on n ’ ajoute plus de sucre», explique dans un communiqué Philipp Gerber, responsable de l ’ étude à la clinique d ’ endocrinologie, de diabétologie et de nutrition clinique. Or, en moyenne, les Suisses avalent plus de 100 grammes de sucre par jour.