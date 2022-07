Football: Boire ou conduire, Bagnaia aurait dû choisir

A l’époque où ils étaient encore copains, Valentino Rossi et Sete Gibernau se retrouvaient régulièrement à Ibiza, dès que le calendrier des courses le permettait. Ibiza, c’est sur l’île de tous les plaisirs que «Pecco» Bagnaia a voulu fêter dignement sa victoire au GP des Pays-Bas, et plus encore le début de ses vacances.

Las, cela ne s’est pas bien passé, si l’on en croit les aveux mêmes du pilote Ducati sur son profil Instagram: «J’étais hier soir ( lundi) à Ibiza avec mes amis pour une fête en cette période de pause. Nous avons célébré ensemble ma victoire à Assen. En sortant de la discothèque, vers les trois heures du matin, dans un rond-point, je me suis retrouvé avec les roues avant de ma voiture dans un fossé, sans avoir touché d’autres véhicules ou d’autres personnes. Le contrôle d’alcoolémie réalisé par la police a montré que j’avais bu plus que la loi espagnole ne le permet ( on parle d’un taux de 1,5 pour mille, contre 0,5 autorisés). Je suis désolé de ce qui est survenu, je ne bois que très rarement de l’alcool et j’ai commis une grave erreur, quelque chose qui ne doit pas arriver. Je m’excuse auprès de tous et je peux vous assurer que j’ai compris la leçon: ne prenez jamais le volant quand vous avez bu. Merci.»