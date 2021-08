Sri Lanka : Boire ou conduire un éléphant, il va falloir choisir

Le gouvernement sri lankais a publié des mesures visant à protéger les pachydermes domestiqués. Les cornacs ne pourront plus de consommer d’alcool quand ils travaillent avec leur animal.

Mais les plaintes sur les mauvais traitements et la cruauté envers ces animaux sont fréquentes. Parmi les nouvelles mesures figure l’obligation de permettre aux éléphants de se baigner au moins deux heures et demie par jour, et deux visites médicales par an.