Fribourg: boire ou s’enfuir, ils auraient dû s’abstenir

Environ une heure plus tard, soit vers 5h du matin, la police est arrivée sur les lieux de l’accident. En marge des dégâts causés par la conductrice, ils ont découvert qu’elle y avait perdu une plaque d’immatriculation. Ensuite, ils n’ont eu qu’à suivre les traces d’hydrocarbures laissées par le véhicule endommagé jusqu’au domicile de la propriétaire, pour finalement constater que la plaque correspondait. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans la matinée, une autre patrouille de police est également tombée sur un îlot central endommagé, en ville de Fribourg. Cette fois, l’auteur y avait perdu un rétroviseur. Vérification faite, il appartenait encore et toujours à la même voiture. Ce n’est donc pas un, mais deux îlots que la quadragénaire a visités de trop près, dans le même trajet.

Jeune et moins jeune

Début avril, un jeune conducteur se trouvait lui aussi passablement éméché quand, vers 8h du matin, il a embouti par l’arrière un véhicule à l’arrêt, sur le pont de la Poya. Lui non plus ne s’est pas arrêté pour constater les dégâts. Mais il n’est pas allé bien loin puisque, dans sa fuite, il a percuté une voiture correctement stationnée et a terminé sa course contre une glissière de sécurité.