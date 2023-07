Genève: Boîte d’intérim «fantôme»: des ouvriers sur le carreau

Il pourrait y avoir une cinquantaine de lésés, selon le SIT. Getty Images

«On m’a envoyé dans cette agence, et au bout de quelques mois, j’ai remarqué qu’il y avait des problèmes avec le versement des salaires», explique un peintre en bâtiment qui, inscrit dans une société de placement intérimaire, a fini par démissionner. Son salaire d’avril a été versé fin juin, et il n’a rien reçu pour mai. «Au total, j’ai perdu 8000 francs», déplore-t-il. Comme un autre, dont les paies de mai et juin n’ont pas été honorées, il a alerté le Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT).

Plus de 3 millions de poursuites

En demandant un extrait du registre des poursuites, le syndicat a découvert que cette société, créée en 2018, cumule depuis trois ans plus de 3 millions de francs de poursuites, dont une partie n’a pas été payée. «On n’a jamais vu de tels montants!», tonne Martin Malinovski, secrétaire syndical. Et on voit que des cotisations sociales n’ont pas été payées.» En tout, sept travailleurs ont saisi l’Office des poursuites, mais le SIT soupçonne qu’il pourrait y avoir une cinquantaine d’intérimaires lésés. Et, malgré les tentatives des intervenants, l’agence semble aux abonnés absents.

Prud’hommes et dénonciation pénale