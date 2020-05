Nightclubbing romand

Boîtes de nuit en péril en raison de la crise du Covid

Depuis la fermeture obligatoire de leur établissement, mi-mars, des patrons de clubs font face à l'incertitude d'une date d'ouverture ainsi que des loyers et charges fixes à payer.

«Les loyers à payer sont un problème mais une goutte dans l'océan des frais et dettes à régler.» Codirecteur du célèbre MAD, à Lausanne, Igor Blaska résume ainsi les difficultés actuelles et à venir auxquelles lui et d'autres patrons de boîtes doivent faire face. Si son bailleur lui a indiqué, début avril, que les loyers de ces mois de fermeture obligatoire sont «gelés», cela ne signifie pas qu'ils sont annulés, juste suspendus. «Et comme le montant mensuel est au-delà du plafond fixé par le Conseil d'Etat vaudois, nous ne toucherons pas d'aide du Canton», relève Igor, qui prévoit des négociations avec divers interlocuteurs. «Nous avons certes reçu une aide financière de la Confédération via un crédit (lire l'encadré), mais face aux frais d'assurances, de charges salariales, et les frais fixes comme des taxes et abonnements, nous avons besoin d'une aide à fonds perdu. Sinon, nous n'arriverons pas à nous relever et nous risquons la mise en faillite», indique le patron du MAD, qui regrette aussi l'incertitude qui plane sur une possible date de réouverture qui les empêche d'avoir une stratégie.