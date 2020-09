On ne dansera plus en discothèque avant un moment à Genève. Les autorités ont adopté un arrêté prolongeant jusqu’au 16 novembre la fermeture des établissements accessibles au public et aménagés pour la danse, avec débit de boisson et restauration, tels que les dancings, cabaret-dancings, discothèques et boîtes de nuit. Pour rappel, ces établissements sont fermés depuis le 31 juillet.