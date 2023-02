Présidentielle au Nigeria : Bola Tinubu proche de la victoire malgré les accusations de fraude

Plus de 87 millions d’électeurs ont voté samedi pour choisir, parmi 18 candidats, qui aura la lourde tâche de redresser le pays le plus peuplé d’Afrique, plombé par une économie en berne, un fort appauvrissement de la population et les violences récurrentes de groupes armés et de bandits.