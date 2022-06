Picasso 660 LMS: Bolide en carbone fabriqué en Suisse

La puissance du V6 italien

À l’arrière de l’habitacle, un V6 biturbo 3,0 litres développe une puissance de 485 kW/660 ch et un couple de 720 Nm. La puissance du bloc moteur en aluminium, développé par l’entreprise italienne Autotechnica Motori est transmise aux roues arrière via une boîte séquentielle à six vitesses. Le constructeur tessinois s’est gardé de révéler les valeurs de sprint exactes, mais la barre des 100 km/h devrait être franchie en nettement moins de quatre secondes. La vitesse de pointe est de 315 km/h.

Le système d’échappement en titane, les doubles triangles de suspension, la suspension à tige de poussée, les jantes alu de 19 et 20 pouces à verrouillage central et les freins à étriers Brembo 35 centimètres à six pistons soulignent l’ambition sportive du véhicule. L’équipement comprend un système de freinage ABS réglable à l’aide d’un bouton rotatif, le contrôle de traction et des ceintures de sécurité à six points. La Picasso 660 LMS a été entièrement conçue, développée et assemblée à San Vittore. Le châssis et la carrosserie sont en revanche fabriqués par NuTeCo, en Italie.