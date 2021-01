L’espoir a été entretenu durant un peu plus de cinq des six tours. Dario Cologna était là, bien placé dans le groupe qui jouait la gagne. Juste derrière lui se trouvait Roman Furger, et les Suisses semblaient avoir une vraie chance de monter sur le podium. Avaient-ils consenti à trop d’efforts pour rester dans le coup? N’avaient-ils pas vu venir l’emballage final? Quoi qu’il en soit, ce 15 km mass start de Val Di Fiemme ne leur aura pas souri.