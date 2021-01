Le meilleur Suisse du jour a été Roman Furger, 14e à 1’07’’9. On trouve plus loin Candide Pralong (24e à 1’30’’0), Jonas Baumann (31e à 1’48’’5) et Beda Klee (36e à 2’06’’6). Au classement général final, Klee termine 26e à 10’38’’3, Baumann 28e à 11’05’’2, Furger 29e à 11’13’’6 et Pralong 34e à 12’33’’7.