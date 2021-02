Ils étaient encore cinq à ses trousses à l’entame du huitième et dernier tour. Cinq Norvégiens pour faire tomber un Russe: Alexander Bolshunov. Puis rapidement plus que deux. Mais l’espoir était permis. Hans Krister Holund a même longtemps mené le bal durant cette dernière ronde du skiathlon (30 km). Avant qu’une nouvelle fois, l’immense dominateur de cette saison ne mette tout le monde d’accord, à la force des bras, des jambes, dans le dernier kilomètre.

Il ne manquait déjà plus grand-chose au palmarès de Bolshunov, mais le Russe n’a pas manqué de garnir un peu plus son fantastique tableau de chasse. Lui, le leader du classement général de la Coupe du monde, le vainqueur du Tour de ski, qui n’avait encore jamais accroché un titre mondial en individuel. C’est désormais chose faite grâce à ce succès à Oberstdorf. Les Norvégiens, eux, se consoleront avec deux médailles. Celles de Simen Hegstad Krueger (2e) et de Hans Krister Holund (3e).