Brésil: Bolsonaro a fomenté la tentative de coup d’Etat, affirme Lula

Brésil : Bolsonaro a fomenté la tentative de coup d’État, affirme Lula

Le président du Brésil s’est dit jeudi «certain» que Jair Bolsonaro était le cerveau derrière l’attaque de Brasilia le 8 janvier, et qu’il cherchait ainsi à réaliser un «coup d’État».

«Aujourd’hui, je suis conscient et je le dis haut et fort: ce citoyen (l’ancien président Bolsonaro) a préparé le coup d’État», a déclaré Luiz Inacio Lula da Silva dans une interview accordée à la chaîne de télévision locale RedeTV!

Le 8 janvier, des milliers de partisans de Bolsonaro, mécontents de la victoire de Lula sur son rival d’extrême droite lors de l’élection présidentielle d’octobre 2022, ont envahi et vandalisé le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême.

«Vaincre le Bolsonarisme»

«Je suis certain que Bolsonaro a participé activement à cela et essaie encore d’y participer», a ajouté Lula, interrogé sur le rôle de l’ancien président dans ces événements. «Ils voulaient faire cette pagaille le 1er janvier, mais ils ont réalisé qu’ils ne pouvaient pas le faire parce qu’il y avait trop de policiers et trop de gens dans les rues», a ajouté Lula.