Brésil : Bolsonaro acclamé et hué dans un avion

À bord d’un avion commercial, le président brésilien s’est livré aux selfies avec des passagers acquis à sa cause, mais d’autres voyageurs n’ont pas hésité à le huer et lui faire des doigts d’honneur.

Les passagers à l’avant étaient tout sourire et Jair Bolsonaro s’est livré dans la bonne humeur aux selfies avec certains d’entre eux ou des membres d’équipage acquis à sa cause. Ce sont les scènes que l’on voit sur une vidéo postée sur son compte officiel Twitter. Mais sur d’autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit des passagers faire un doigt d’honneur au chef de l’État tout en criant «Dehors, Bolsonaro!» et «fou génocidaire!»